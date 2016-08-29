Комунальні нововведення: українців, які отримують субсидії, зобов'яжуть оплачувати 15% вартості послуг

Українські домогосподарства, які отримують субсидію, з наступного опалювального сезону повинні будуть сплачувати 15% суми рахунків за житлово-комунальні послуги, а решту суми буде покривати субсидія.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

«З наступного опалювального сезону відсоток нарахувань, який повинні будуть сплатити отримувачі субсидій, збільшиться до 15%. Це допустима цифра. Природно, що держава не може і не повинна сплачувати всі 100% за житлово-комунальні послуги, тільки якщо не йдеться про пільговиків», - цитує Реву прес-служба.

Як зазначив міністр, станом на 1 травня 2016 року субсидії отримували 6 млн українських домогосподарств. «Ми прогнозуємо, що після приведення тарифів на газ до ринкових кількість одержувачів субсидій зросте до 9 млн домогосподарств з 15 млн, що існують в Україні», - цитує Реву прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 25 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на опалення за минулий опалювальний сезон, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-липні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,58 млрд грн, що майже в 5 разів перевищує аналогічний показник 2015 року.