Суд заарештував спорткомплекс скандального екс-голови ПЗЗ Кривопішина

Суд арештував майно спорткомплексу «OlympicVillage», розташованого на вул. Олімпійській, 1, с. Ходосіївка в Київській області.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 17 серпня, пишуть «Наші гроші».

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Видання зазначає, що майно спорткомплексу заарештовано як доказ у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна і зловживання службовим становищем ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Розслідування встановило, що обладнання, а також будівельно-монтажні роботи для спорткомплексу оплачувались коштом залізниці. Витрачені матеріальні ресурси за вказівкою тогочасного начальника «Південно-Західної залізниці» протиправно списувалися як благодійна допомога Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Покази підтвердили понад 30 робітників, допитані в якості свідків. Правопорушення також підтверджені звітом про результати фінансового аудиту ДТГО «ПЗЗ».

Власником спорткомплексу «OlympicVillage» є ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України».

У свою чергу засновником ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» є ТОВ «Солід Актив», власником якого є «Трасті Інвестмент (груп) Лімітед» (Гонконг). Згідно з останнім річним звітом гонконгської компанії «Трасті Інвестмент», її власником значиться віргінський офшор «Time Supreme International Limited».

За даними слідства, гонкогська компанія видала генеральну довіреність громадянці України на отримання відсотків, дивідендів, а також здійснення будь-яких банківських трансакцій від імені та в інтересах компанії. Ім’я цієї громадянки України в тексті судового рішення приховано.

Першими засновниками «Солід активу» були Любов Бєлова і Марія Снєжко – дружина і донька колишнього начальника «Південно-Західної залізниці» Олексія Кривопішина, який нині судиться за повернення на посаду.

Шкода державним інтересам попередньо оцінюється в 1,59 млн грн. Для більш точного визначення розміру шкоди необхідна технічна економічна експертиза, для якої об’єкт треба зберегти у незмінному вигляді. Крім того, без арешту спорткомплекс може бути відчужений, що унеможливить його конфіскацію у майбутньому.

Суд визнав клопотання обґрунтованим і наклав арешт.

Як повідомляв УНІАН, з 2002 року і до березня 2015 року Кривопішин очолював Південно-Західну залізницю. Після серії журналістських розслідувань про корупцію на залізниці він був звільнений зі скандалом, після чого кілька разів намагався відновитися на посаді, однак ці спроби виявилися безуспішними.

Так, у сюжеті однієї з телепрограм йшлося, що керівник ПЗЗ Кривопішин побудував за держкошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі. МВС підтвердило факти зловживання у фінансово-господарській діяльності магістралі, встановивши, що всі проплати щодо будівництва комплексу здійснювалися за рахунок держкоштів ПЗЗ.

Журналісти програми "Наші гроші" стверджують, що сім'я Олексія Кривопішина "заробила" на державних тендерах близько 758 млн грн.

Південно-західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця розташована переважно на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.