У Гройсмана запустили сайт про тарифи та субсидії

Кабінет міністрів запустив сайт, на якому зібрано інформацію про розрахунок тарифів, а також можливих комунальних субсидій для громадян України.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Сьогодні ми запустили http://teplo.gov.ua/ - сайт, який дає відповіді на найбільш поширені в суспільстві питання. Чому зросли тарифи? Як формується ціна на газ? Для чого потрібні субсидії? Як зменшити комунальні платежі? - написав Гройсман. - Наголошую: ніхто не залишиться один на один з новими рахунками на газ, тепло, воду і світло. Кожен, хто потребує допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, її отримає. Уряд подбав, щоб перехід на нові справедливі тарифи на житлово-комунальні послуги був менш відчутним для більшості українців».

Гройсман також повідомив, що на сайті є калькулятор комунальних платежів і субсидій. «Введіть дані своєї квартири і тарифи свого міста і дізнайтеся, скільки при оформленні субсидії становитимуть ваші комунальні витрати, а скільки за вас заплатить держава. Все просто і прозоро», - написав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

Водночас в уряді збільшили бюджет на виплату субсидій для вразливих верств населення. За оцінками Мінсоцполітики, з початком опалювального сезону 2016-2017 років субсидії в Україні отримуватимуть близько 9 млн сімей.

За даними Держстату, жителям України в січні-липні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,58 млрд грн, що майже в 5 разів перевищує аналогічний показник 2015 року.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 19,4% – до 171,5 грн.