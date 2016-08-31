Гройсман доручив головам ОДА перевірити стан підготовки до опалювального сезону

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це глава уряду заявив під час наради щодо розгляду проблемних питань в енергетичній галузі та заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 рр. у форматі Антикризового енергетичного штабу.

Читайте такожМінрегіон відзвітував про 50% готовності ЖКГ до опалювального сезону

"Доручення прем'єр-міністра. Усім головам адміністрацій до 15 вересня провести колегію щодо стану підготовки до опалювального сезону…", - зазначив Гройсман.

За словами прем’єра, він розгляне можливість направити на засідання цих колегій міністрів, віце-прем'єр-міністрів для того, щоб зрозуміти реальний стан справ на місцях щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Я вважаю, нам потрібно до середини вересня провести колегію у кожній області, щоб кожен мер, кожен керівник управління прозвітували, що вони роблять у цьому питанні. А то у мене є таке враження, що на місцях особливо вже ніхто не переймається тим, щоби систематизувати цю роботу. Хто має конкретні проблеми, той це робить, але, за великим рахунком, я не чую, щоб зібрали, поставили завдання, забезпечували виконання і якісно підготували до зими увесь комплекс", - зазначив Гройсман.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах перевищила 12 мільярдів кубів

Прем'єр-міністр нагадав, що до початку опалювального сезону залишилося 1,5 місяці та закликав представників усіх відповідальних за підготовку міністерств і відомств до злагодженої роботи.

"Я розраховую на те, що ми зможемо пройти осінньо-зимовий період достатньо стабільно. Але це залежить від роботи кожного присутнього, - підкреслив Гройсман. - Мені важливо, щоб ви, як годинник, спрацювали. Не на уряд, не на мене - на нашу країну, на людей. Це дуже важливе питання".