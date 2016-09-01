У Києві незначно знизилися ціни на житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в серпні 2016 року порівняно з липнем зменшилася на 1,8% – до 23,453 тис. грн/кв. м, при цьому порівняно з серпнем минулого року ціни впали на 2,4%.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, у серпні на первинному столичному ринку нерухомості зменшилася вартість квартир економ-класу - на 0,1%, до 16,466 тис. грн/кв. м, бізнес-класу - на 0,2%, до 27,978 тис. грн/кв. м, квартир преміум-класу - на 0,1%, до 43,636 грн/кв. м. В той же час квартири комфорт-класу подорожчали на 0,9% - до 21,301 тис. грн/кв. м.

Найбільш відчутно впали ціни на квартири у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському районах столиці - на 9,1%, 4,2% і 3,1% відповідно, в той час як вартість квартир зросла у Святошинському, Дніпровському, Печерському районах – на 0,9%, 0,7%, 0,1%.

За інформацією порталу, в серпні квартири до продажу пропонували 61 оператор у 148 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 36%. Новобудови бізнес-класу становлять 28% від загальної кількості, преміум-класу – 14% і комфорт-класу - 22%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальвацію національної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м.

Середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті в серпні 2016 року порівняно з липнем зменшилася на 1,3% - до 1,369 тис. дол./кв. м, а в гривні збільшилася на 1,5%, до 34,902 грн/кв. м.

Згідно з повідомленням, минулого місяця найбільше подешевшали 3-кімнатні квартири - на 2,2%, до 1,4 тис. дол./кв. м, 2-кімнатні – на 1% - до 1,403 тис. дол./кв. м. В той же час 1-кімнатні квартири подешевшали на 0,7% - до 1,262 тис. дол./кв. м, вартість пропозиції 4-кімнатних квартир в столиці збільшилася на 0,05% - до 1,547 тис. дол./кв. м.

Кількість виставлених на продаж квартир в серпні збільшилася на 2,8% відносно липня і становила 19,738 тис. Обсяг пропозиції в загальній площі зріс на 2%, в доларовому вираженні - на 0,7%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 29%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 32% і 4-кімнатні – 7%.

В серпні 2016 року в доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася у всіх районах Києва, аналітики зафіксували найменше зниження в Оболонському районі - на 0,6%, найбільше - у Солом'янському районі - на 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», минулого року, через девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості вторинного житла в столиці, гривневі ціни на «вторинку» зросли на 25,6% - до 34,9 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 15,3% - до 1453 дол./кв. м.