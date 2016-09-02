В Україні запустили інтерактивну карту програм компенсації "теплих" кредитів

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження запустив інтерактивну карту місцевих програм компенсації "теплих" кредитів, повідомила прес-служба відомства.

"Тепер, зайшовши на сайт агентства (Держенергоефективності - УНІАН), українці зможуть переконатися, в яких містах, районах, областях місцеві влади надають додаткову безповоротну грошову допомогу на утеплення житла, перехід на "негазовые" котли, проведення різних енергоефективних заходів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що карта розроблена Держенергоефективності за підтримки проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", який впроваджується за дорученням Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та реакторної безпеки Німеччини (BMUB) компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Згідно з повідомленням, місцевою владою вже прийнято 184 програм допомоги населенню при утепленні у всіх областях України. При цьому, 2016 року понад 22 тисяч сімей вже скористалися місцевою підтримкою та отримали додаткове відшкодування витрат на утеплення на суму 19 мільйонів гривень, а також понад 70 ОСББ отримали компенсацію з місцевих бюджетів у розмірі близько 1 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.