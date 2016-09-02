У Китаї різко подорожчало житло у великих містах

Зростання цін на житло в КНР в серпні 2016 року посилився, повідомляє Росбалт з посиланням на дані китайського оператора порталу для покупців і продавців нерухомості SouFun.

"Ця тенденція фіксується тепер навіть в найбільш великих і розвинених містах країни, незважаючи на те, що останні офіційні дані по ринку житла вказали на ослаблення підйому", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними China Index Academy, дослідницького підрозділу SouFun, ціни на новобудови в Китаї минулого місяця зросли в середньому на 2,17% порівняно з попереднім місяцем. Підйом цін, що склав у червні лише 1,32%, прискорюється другий місяць поспіль.

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"Дані SouFun, засновані на вартості нерухомості в 100 містах КНР, публікуються майже на місяць раніше звіту Національного статистичного управління Китаю по ринку житла і зазвичай є більш волатильними, проте в цілому корелюють з офіційними даними", - зазначає видання.

За спостереженнями SouFun, ціни на нове житло у великих містах КНР - Пекіні, Шанхаї і Шеньчжені - у серпні зросли і в річному вираженні, тоді як у попередні місяці відзначалося їх зниження.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в минулому місяці, вартість нового житла в липні збільшилася на 51 з 70 найбільших міст Китаю. У червні зростання цін на нерухомість був відзначений у 55 китайських містах. Число міст, де було зафіксовано падіння цін на житло, в липні збільшилося до 16 10.