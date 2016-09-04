В Одеській області жителі заборгували за оплату комунальних послуг 1,28 мільярда гривень
18:52, 04 вересня 2016Нерухомість
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Сумарна заборгованість жителів Одеської області за комунальні послуги на липень 2016 року становила 1, 28 млрд грн.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Одеській області.
«Найбільша заборгованість нагромадилася за газ - 290,8 млн грн, за тепло і гаряче водопостачання - 266,9 млн грн. Крім того, жителі області винні 214 млн грн за спожите електропостачання, 142,8 млн грн - за обслуговування будинків та прибудинкових територій, 85,8 млн грн - за холодну воду», - йдеться в повідомленні.
У відомстві навели порівняльні дані на аналогічний період минулого 2015о року. Тоді сумарна заборгованість була в два рази меншою і становила 643,7 млн грн.
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