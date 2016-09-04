В Одеській області жителі заборгували за оплату комунальних послуг 1,28 мільярда гривень

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Одеській області.

«Найбільша заборгованість нагромадилася за газ - 290,8 млн грн, за тепло і гаряче водопостачання - 266,9 млн грн. Крім того, жителі області винні 214 млн грн за спожите електропостачання, 142,8 млн грн - за обслуговування будинків та прибудинкових територій, 85,8 млн грн - за холодну воду», - йдеться в повідомленні.

У відомстві навели порівняльні дані на аналогічний період минулого 2015о року. Тоді сумарна заборгованість була в два рази меншою і становила 643,7 млн грн.