Українцям обіцяють часткову монетизацію зекономленої субсидії в кінці опалювального сезону

Уряд розробляє модель часткової монетизації зекономленої субсидії, яка залишиться на кінець наступного опалювального сезону на рахунках домогосподарств, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

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«Ми працюємо над тим, щоб монетизувати залишки субсидії, тобто ті кошти, які може отримати людина в результаті економного споживання газу, електроенергії тощо. Якщо у кінці опалювального сезону у субсидианта буде економія, то ця економія буде монетизована, і ці кошти можна буде використати на заходи з енергозбереження», - цитує Розенка прес-служба.

Водночас він зазначив, що повна монетизація субсидій зараз неможлива. «Є повний консенсус в уряді, і цю позицію підтримує і експертне середовище, що монетизувати всі субсидії для 9 млн українських сімей неможливо», - цитує Розенка прес-служба.

Віце-прем'єр також зазначив, що з травня поточного року за призначенням субсидії звернулося понад 500 тис. українських сімей. Таким чином, кількість субсидиантів збільшилася до 6 млн домогосподарств.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів по субсидіях на опалення, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується.

У лютому поточного року тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покриваються субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами у літній період або монетизований.

У серпні стало відомо, що уряд не буде монетизувати кошти по субсидіях населення, залишилися невикористаними через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 куб м. Тепер норматив становить 5,5 кубометра. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив у середньому 5,3 кубометра на 1 кв. м житла.