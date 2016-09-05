Кабмін збільшив субсидію на придбання твердого палива і закликає українців активно нею користуватися

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців, які живуть у приватному секторі і використовують для опалення дрова, брикети або вугілля, оформляти субсидію на покупку такого палива, розмір якої нещодавно був підвищений на 1 000 гривень.

Про це прем'єр написав на офіційній сторінці в Facebook.

"Нещодавно уряд збільшив середній розмір субсидії на придбання вугілля, дров або брикет у середньому на 1 000 гривень. Якщо раніше її розмір був 2 000 гривень, то тепер вона становить 3 000 гривень, - пише Гройсман. - Тому, якщо ви використовуєте для опалення тверде паливо і є труднощі з його оплатою - оформляйте субсидію".

Він також додав, що за рахунок субсидії сім'ї, які використовують тверде паливо, переважно у сільській місцевості та малих містах, зможуть придбати в середньому 10-12 кубів дров або 1-1,5 тонни вугілля, в залежності від цін в регіоні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 серпня поточного року на третину збільшив розмір компенсації, яку отримують мешканці сіл для придбання твердого палива, скрапленого газу.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, 2015 року серед 5,5 мільйона домогосподарств, які отримують субсидії, 617,4 тисячі сімей отримали компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу. Також 392 тисячі людей отримали належні їм пільги на придбання вугілля або газу. Рева зазначив, що такі соціальні гарантії люди отримують в грошовій формі.

Розмір даного виду субсидій розраховується виходячи з вартості 2 тонн вугілля, або 2-4 балонів зрідженого газу на рік, в залежності від складу сім'ї. Пільги ж розраховуються виходячи з вартості 1 тонни вугілля та 1 балону газу. При цьому в 2015 році мінімальна вартість 1 тонни вугілля становила 1368,7 гривні, а вартість 1 балону газу – 175,6 гривні. 2016 року дані показники були збільшені у зв'язку з інфляцією до 1532,9 гривні за тонну вугілля і 196,7 гривні за один балон газу.