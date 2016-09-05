Будівництво в Україні подорожчало майже на 10%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,6%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 17,3%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 5,7%.

При цьому вартість БМР в липні 2016 року порівняно з червнем зросла на 0,4% (у червні зростання по відношенню до травня склав 0,9%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у липні зафіксовано у сфері будівництва будинків - на 0,5%. У сфері будівництва транспортних споруд у звітному місяці зафіксовано падіння - на 0,1%.

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За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,9%.

2015 року ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а 2014 року порівняно з 2013 роком - на 9,5%.