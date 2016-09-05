Віце-прем'єр запевняє, що громадян не виселятимуть із квартир через борги за комунальні послуги

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Був хоч один випадок, коли за несплату житлово-комунальних послуг виселили якусь родину? Давайте перестанемо лякати людей цими питаннями», – зазначив Зубко.

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Щоб оплачувати комунальні послуги за новими тарифами, міністр радить громадянам писати заяви на отримання субсидій або брати допомогу від держави на заходи з енергоефективності і таким чином економити кошти.

За його даними, програмою так званих «теплих кредитів» від держави у 2015-2016 роках скористалися близько 170 тис. родин і 350 ОСББ.

«Програма «теплих кредитів» дає можливість отримати компенсацію від держави у 20% на негазові котли, 30% - на індивідуальне утеплення, 40% – якщо це багатоповерховий будинок ОСББ», – зауважив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабінет міністрів України встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6 879 грн за тис. куб. м, скасувавши з 1 травня норму споживання населенням газу за пільговою ціною.

На тлі встановлення єдиної ціни на природний газ для населення, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.