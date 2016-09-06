Міністр ЖКГ проситиме депутатів "декомунізувати" Житловий кодекс

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Поміняти «шапку» можна дуже швидко. Я думаю, що я попрошу депутатів зробити це буквально на цьому пленарному засіданні», – сказав Зубко.

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Водночас посадовець наголосив, що Україні потрібен новий Житловий кодекс, але це зробити складно.

«Нам потрібно взагалі поміняти цей Житловий кодекс. За це складне питання не взявся жоден уряд чи жодне скликання Верховної Ради», – зазначив Геннадій Зубко.

На питання, коли уряд представить у Верховній Раді новий Житловий кодекс, віце-прем’єр-міністр не відповів.