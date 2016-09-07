У Львові відкриють готель найбільшої світової мережі (фото, відео)

Міжнародна мережа з управління готелями InterContinental Hotels Group має намір відкрити у Львові новий готель на базі відомого «Ґранд-готелю» на проспекті Свободи. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Згідно з повідомленням, у середу, 6 вересня, у Львівській міськраді один із віце-президентів компанії InterContinental Hotels Group Арон Лібінсон та гендиректор і власник «Ґранд Готелю» Григорій Козловський підписали протокол про наміри, яким буде зафіксовано комерційні умови співпраці.

«На мою думку, Львів – найкраще місто в Україні. І я дуже задоволений, що один з наших найкращих брендів, Crowne Plaza, буде мати один зі своїх готелів тут, у Львові. Цього б не сталось, якби пару місяців тому ми не зустрілись з мером Львова Андрієм Садовим, який переконав, що місто має велику потребу і зацікавлення в готелі найвищого класу. Я знаю, наскільки «Ґранд-готель» був славетний у минулому і я дуже пишаюсь, що він стане одним з найкращих наших готелів», - зазначив Арон Лібінсон.

Новий 5-зірковий готель під назвою Crowne Plaza Lviv відкриється вже наступного року.

Як пише ZAXID.NET, Ґранд-готель», що відкрився ще у 1893 році, вважається одним із найстаріших готелів міста Львова. Це один з перших об’єктів нерухомості Львова, який був приватизований ще у 1990 році, тоді ж готель пережив масштабну реконструкцію. У 2011 році новим власником готелю став відомий бізнесмен з Винників Григорій Козловський. У 2014 році почалася нова реконструкція, яка триває і досі, і в ході якої була значно збільшена загальна площа готелю.

Довідка. InterContinental Hotels Group (IHG) - міжнародна компанія, готельний оператор зі штаб-квартирою в Великобританії. Intercontinental Hotels Group створена в 2003 році і вважається найбільшою у світі мережею з управління готелями, куди входить понад 5 тис. готелів у понад 100 країнах світу. Більшість з них працюють по франшизі, однак понад 650 готелів працюють під безпосереднім управлінням InterContinental Hotels Group.