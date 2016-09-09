Кабмін змінив систему обліку доходів при призначенні субсидії

Кабінет міністрів змінив систему обліку доходів членів домогосподарств, які враховуються при призначенні субсидії, прибравши з доходів вартість реабілітаційних послуг і додавши дохід від земельного паю.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 8 вересня.

"Не враховувати сукупний дохід при призначенні субсидії вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, сум, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди (регресні виплати), заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

У той же час, прес-служба зазначила, що при призначенні субсидії в I кварталі в середньомісячний дохід буде обліковуватися дохід від земельної паю, що нараховується в IV кварталі попереднього року. Середньомісячний розмір такого доходу визначається на підставі відповідних довідок.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють часткову монетизацію зекономленої субсидії в кінці опалювального сезону

Як повідомляв УНІАН, у серпні поточного року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наявність у громадянина будь-якого майна, в тому числі квартири, машини, земельних паїв, не впливає на право отримання субсидії, оскільки при розрахунку розміру субсидії враховується лише дохід, який приносить майно. У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що 2015 року 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а 2016 року витрати перевищать 40 мільярдів гривень.

За словами віце-прем'єра Павла Розенко державний бюджет України на 2017 рік буде передбачати не менше 45 мільярдів гривень на субсидії населенню. У той же час, за прогнозами Міністерства фінансів, ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень. За останніми даними Мінфіну, в проект бюджету на 2017 рік заклали 40 мільярдів гривень на субсидії.