Кабмін змінив систему призначення субсидій громадянам, які вийшли на пенсію в 2016 році

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонерам, які перестали працювати у поточному році і не мають інших доходів, крім пенсії, при розрахунку розміру субсидії враховуватимуть не дохід за весь минулий рік, а лише розмір щомісячної пенсії.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на очільника відомства Андрія Реву.

«У людей викликало нерозуміння, чому беруться до уваги їхні доходи, які не відповідають сьогоднішньому дню. Чому при розрахунку розміру субсидії в 2016 році враховується дохід за весь 2015 рік, якого в реальності у людини сьогодні немає. Тому ухвалено соціально справедливе рішення – піти назустріч пенсіонерам у той час, коли їхні доходи знизилися порівняно з минулим роком», – цитує Реву прес-служба.

Як повідомила прес-служба, дане рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 вересня і найближчим часом набуде чинності. Таким чином, усім непрацюючим пенсіонерам, які звернуться за призначенням житлових субсидій з вересня цього року, субсидія буде призначена за новими правилами, виходячи лише з розміру щомісячної пенсії, а не сукупного доходу за весь 2015 рік.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Кабінет міністрів змінив систему обліку доходів членів домогосподарств, які враховуються при призначенні субсидії.

Тепер при призначенні субсидії не включатимуть до сукупного доходу вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, сум, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків (регресні виплати).

Водночас при призначенні субсидії у I кварталі у середньомісячний дохід буде включено дохід від земельного паю, що нараховується в IV кварталі попереднього року. Середньомісячний розмір такого доходу визначається на підставі відповідних довідок.