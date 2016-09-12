Фінансування субсидій пройде в повному обсязі – Гройсман

Фінансування субсидій громадянам України для компенсації зростання тарифів відбудеться з дотриманням всіх планів і в повному обсязі, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході селекторної наради з главами регіонів.

"Все буде нормально, все буде профінансовано", - сказав глава уряду.

Гройсман підкреслив, що, за розрахунками уряду, обсяг субсидій буде таким, щоб на поточний момент максимально допомогти вразливим верствам населення, а потім шляхом монетизації субсидій стимулювати їх економити ресурси.

Крім того, Гройсман підкреслив, що політика тарифоутворення повинна бути прозорою і зрозумілою, а місцеві влади повинні пояснити своїм співгромадянам формулу формування тарифів з урахуванням цін на газ.

"Я наведу кілька прикладів. Припустимо, двокімнатна квартира 50 кв. м, склад сім'ї - три особи. Дохід на сім'ю - 7 тисяч гривень. Обов'язковий платіж після підвищення цін - 2 520 гривень, але платіж з субсидією буде 876 гривень. Для сім'ї 4 особи з загальним доходом 9 тисяч гривень платіж з субсидією складе 1 332 гривні. Для сім'ї з двох пенсіонерів платіж (з урахуванням субсидії - УНІАН) складе 387 гривень. Ось наша відповідь всім популістам", - сказав Гройсман.

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Він підкреслив, що політика тарифоутворення повинна бути прозорою і зрозумілою, а місцеві влади повинні пояснити своїм співгромадянам формулу формування тарифів з урахуванням цін на газ.

"Місцеві ради та обласні ради ведуть розрахунки і приймають рішення за цінами і тарифами, а потім передають свої пропозиції в Національну комісію з електроенергетиці та комунальних послуг", - сказав Гройсман.

Він уточнив, що в разі, якщо місцеві влади вважають ціни і тарифи завищеними, вони можуть прийняти рішення про компенсацію різниці з коштів місцевих бюджетів. "Але краще інвестувати в модернізацію", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів відзначили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 мільярдів гривень. За прогнозами Мінфіну, в 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.