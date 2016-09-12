Рева назвав середній розмір субсидії в опалювальний період

Середній розмір субсидії на компенсацію оплати житлово-комунальних послуг в опалювальний період 2016-2017 складе 2-2,5 тисячі гривень.

Про це під час селекторної наради повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Якщо в неопалювальний період середній розмір субсидії становив 200-300 гривень, оскільки у багатьох сімей розмір плати за послуги не перевищував обов'язковий платіж, то з початком опалювального сезону та після автоматичного перерахунку середній розмір субсидії зросте до 2-2,5 тисячі гривень на місяць", - сказав Рева.

При цьому міністр повідомив, що в минулому опалювальному сезоні 2015-2016 середній розмір субсидії становив 1200 - 1400 гривень.

Також Рева зазначив, що триває робота з повторним призначенням субсидій, термін дії яких закінчився.

"Станом на 2 вересня, з 1,73 мільйона субсидій, термін яких закінчився у травні 2016 року, перепризначена 1,65 мільйона, або 97%", - сказав Рева.

Також перепризначено 148 тисяч субсидій, чий термін закінчився в червні 2016 року, або 90% від загальної кількості. Субсидії, термін яких закінчився у липні минулого року, перепризначено на 85%.

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Станом на 2 вересня 2016 року субсидії призначено для 5,3 мільйона сімей.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 9 мільйонів з 5,5 мільйона.

За останніми даними Мінфіну, в проект бюджету на 2017 рік заклали 40 мільярдів гривень на субсидії. При цьому, за словами віце-прем'єра Павла Розенка, ця сума може зрости до 52 мільярдів гривень.