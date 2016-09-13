Кошторис проектування стадіону "Арена Львів" завищили на 27 мільйонів – прокуратура

10:15, 13 вересня 2016
Нерухомість
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Прокуратура завершила слідство та скерувала до суду обвинувальний акт у цій справі.

Фото УНИАН

Прокуратура Львівської області завершила слідство і скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області, якого звинувачують у затвердженні завищеного кошторису проектування стадіону "Арена Львів".

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

«Вказаний посадовець не забезпечив належне проведення комплексної державної експертизи проектної документації щодо "Будівництва стадіону на вул. Стрийській-Кільцевій дорозі в м. Львові". Зокрема, не перевіривши проектну документацію на відповідність чинному законодавству України, затвердив позитивний комплексний висновок державної експертизи», - сказано у повідомленні прокуратури.

На підставі цього висновку, на думку прокуратури, Львівська міська рада здійснила оплату проектної документації на суму понад 37 млн грн, а за даними судової інженерно-технічної експертизи вартість проектно-вишукувальних робіт повинна була б становити лише 10,6 млн грн.

«З огляду на це, інтересам територіальної громади Львова завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 27 млн грн», - підсумовують у прокуратурі.

Зазначимо, що за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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