У ЄС закликали Раду прийняти закон про НКРЕКП для отримання 600 мільйонів євро

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду вже наступного пленарного тижня розглянути і прийняти проект закону про Національну комісію з регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг.

Читайте такожНБУ очікує цього року двох траншів від МВФ на $2,3 мільярда – $1 мільярд у вересні

Як наголошується в коментарі глави Представництва Х’юго Мінгареллі, опублікованому на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, документ «дуже потрібен для підтримки подальших реформ в енергетичному секторі».

«Він допоможе гарантувати більшу прозорість і ефективність, що принесе велику користь українській економіці і відповідатиме очікуванням громадськості та міжнародних партнерів, - наголошується в коментарі. - Я дуже сподіваюся, що цей законопроект буде прийнято відразу ж, щойно Верховна Рада збереться знову на пленарне засідання наступного тижня. Прийняття цього закону також є умовою для виділення Україні другого траншу в розмірі 600 млн євро в рамках макрофінансової допомоги ЄС».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня - до настання перерви в роботі - Верховна Рада України не змогла прийняти законопроект №2966 про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і відправила документ на повторне друге читання.

Водночас, після того як Рада повернулася після перерви в роботі, законопроект було названо в числі першочергових. Про необхідність його прийняття говорили президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава НКРЕКП Дмитро Вовк також заявляв, що прийняття закону «Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)» дасть змогу оновити кадровий склад цієї комісії, а також знизити залежність від інших органів у прийнятті рішень.

Надання макрофінансової допомоги Україні є однією з програм підтримки Євросоюзом українських реформ, зміцнення макроекономічної стабільності та поліпшення інвестиційного клімату. Ключовою умовою отримання грошей є прийняття необхідних законопроектів, а також плідне співробітництво з іншими кредиторами - насамперед, Міжнародним валютним фондом.