Будівельний скандал у Львові: в історичному центрі міста будують багатоповерхівку

Потріскані стіни в сусідніх будинках та величезний котлован на місці колишнього саду. У Львові розгорівся будівельний скандал. В історичному центрі почали зводити багатоповерхівку. Львів'яни, які проживають поруч, скаржаться, що будівельники не мають усіх відповідних дозволів. І на протести людей ніхто не звертає уваги. Роботи тривають щоденно, йдеться в ТСН.uа.

Ще кілька місяців тому на місці будівництва, в якому прогулювалися львів'яни, був декоративний сад. Сьогодні тут глибокий котлован і величезний глухий паркан. Будівництво тільки починається, але його наслідки сусіди вже відчули сповна.

"Ще не минуло місяця, а вже три маяка дали тріщини. Тобто, ще не розпочато будівництво, яке буде давати більше навантаження на грунти, а вони тут карстові та дуже зсуваються, то це вже впливає на наш будинок. А якщо тут почнуть бити палі та давати навантаження на грунти, то все це може сповзти. Наш будинок може розвалитися", - каже місцева мешканка.

Багатоповерхівку зводять в межах історичного району міста. Дозвіл на будівництво має надати міністерство культури. Люди показують лист, в якому Мінкульт жодної забудови не погоджував. І це не єдине порушення. Виявляється, що будинків, що межують з будівельним майданчиком у документах також немає.

Читайте такожУ центральній частині Львова заборонили пересувні кавові апарати

Перевірити законність будівництва приїхали з мерії. Їх на територію майданчика не впустили. Чиновники обіцяють з усім розібратися.

"Якщо знайдуться порушення, а вони знайдуться, я їх вже бачу, очевидно роботи повинні бути припинені", - каже начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

Будівельні роботи розпочали на землі, яка належить університету Львівська політехніка. За документами територія призначена для обслуговування гуртожитку. Зведення багатоповерхівки активісти пояснюють просто – так державна власність переходить у приватні руки.

Відзначається, що отримати коментар від представників Політехнічного університету журналістам так і не вдалося. У той час львів'янам, які живуть поруч, за перешкоджання господарській діяльності забудовник почав погрожувати судами.