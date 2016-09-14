У Мінсоцполітики обіцяють не позбавляти субсидій за дорогі покупки і продаж нерухомості

Продаж нерухомості, отримання спадку, наявність кількох квартир чи автомобілів, а також здійснення громадянином покупки на суму понад 50 тис. грн не є причиною позбавлення громадянина права на отримання субсидії на оплату комунальних послуг і не є приводом для припинення виплат у разі, якщо субсидія вже надається.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України, переданому УНІАН.

«Продаж квартири чи будинку не входить до переліку критеріїв, які позбавляють права на отримання субсидії. Більш того, про факт продажу квартири громадяни не зобов'язані інформувати органи соціального захисту. Якщо сім'я зробила покупку, що перевищує 50 тис. грн на момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй не припинять надавати, - йдеться в роз'ясненні. - Водночас звертаємо увагу на те, що дохід від продажу квартири має бути задекларований в наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період, скажімо в 2017-2018 роках».

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Як відзначили в Мінсоцполітики, на оформлення субсидії також не впливає вартість майна, одержаного у спадок чи в подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім'ї й не враховується при розрахунку розміру субсидії. «Також звертаємо увагу на те, що наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить майно, - йдеться в роз'ясненні. - Якщо родина придбала квартиру в кредит, то при визначенні права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. грн, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання».

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Не є перешкодою для надання субсидії й витрати на медичні послуги. Проте якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім'ї впродовж 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів або одноразово оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири чи будинку, автомобіля на суму, що перевищує 50 тис. грн, субсидія не призначається. «Разом з тим і тут є винятки. Держава готова йти назустріч тим сім'ям, які реально потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг», - наголосили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують одержання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 9 млн із 5,5 млн.

За останніми даними Мінфіну, в проект бюджету на 2017 рік заклали 40 млрд грн на субсидії. При цьому, за словами віце-прем'єра Павла Розенка, ця сума може зрости до 52 млрд грн.