У Лондоні через Brexit дешевшають елітні будинки

Продавці елітних будинків у Лондоні знижують ціни через Brexit, оскільки політична невизначеність і високі податки позбавляють покупців стимулу, повідомляє Bloomberg.

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За даними дослідницької компанії Lonres, рівень зниження цін на люксові будинки в столиці Великобританія зріс на 75% в перші десять тижнів після референдуму про вихід країни з ЄС, що відбувся 23 червня, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У вересні також стало відомо, що, за підрахунками Knight Frank, ціни на нерухомість в Челсі і Найтсбріджі знизилися в січні – серпні на 8,9% і 6,8% відповідно порівняно з аналогічними показниками за минулий рік, передає Gazeta.ru.

Крім того, виявилося, що після референдуму елітна нерухомість в центрі Лондона продавалася в середньому за ціною £1,78 тис. за один квадратний фут (0,09 кв. м), що на 3,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2015 року.