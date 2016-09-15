Закон вимагає встановити лічильники газу у кожній квартирі до кінця 2017 року – міністр соцполітики

Закон "Про комерційний облік природного газу" вимагає від постачають газ компаній встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2018 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Закон вимагає поквартирного обліку. Більш того, в тарифі на газ це закладено", - цитує Реву прес-служба.

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Як пояснив міністр, багатоквартирний будинок не може бути споживачем послуг, оскільки договори на поставку газу компанії-постачальники укладають з кожним користувачем послуги окремо.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував в 2016-2019 роки впровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії та води в житлових і бюджетних будівлях.