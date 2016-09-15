Закон вимагає встановити лічильники газу у кожній квартирі до кінця 2017 року – міністр соцполітики

13:38, 15 вересня 2016
Нерухомість
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Рева зазначив, що закон вимагає поквартирного обліку і що в тарифі на газ це закладено.

Фото УНИАН

Закон "Про комерційний облік природного газу" вимагає від постачають газ компаній встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2018 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Закон вимагає поквартирного обліку. Більш того, в тарифі на газ це закладено", - цитує Реву прес-служба.

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Як пояснив міністр, багатоквартирний будинок не може бути споживачем послуг, оскільки договори на поставку газу компанії-постачальники укладають з кожним користувачем послуги окремо.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував в 2016-2019 роки впровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії та води в житлових і бюджетних будівлях.

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