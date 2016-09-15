Наступного року депозити враховуватимуть під час призначення субсидій - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики має намір включити депозити у розрахунок доходу домогосподарств при призначенні субсидії після закінчення наступного опалювального періоду в травні 2017 року.

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Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«З наступного року ми, напевно, все ж таки включимо депозити у розрахунок доходу домогосподарства для призначення субсидії. Але, швидше за все, ми це зробимо з травня місяця, вже після закінчення наступного опалювального періоду. Тому що, це правильно включити, це все ж таки можна вважати доходами, особливо коли відсотки за ними виплачуються», - сказав Рева.

Також міністр зазначив, що сьогодні Мінсоцполітики не може отримувати інформацію про такі доходи громадян. На це може вказувати лише верифікація соціальних виплат, що проводиться Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, продаж нерухомості, отримання спадку, наявність кількох квартир чи автомобілів, а також здійснення громадянином покупки на суму понад 50 тис. грн не є причиною позбавлення громадянина права на отримання субсидії на оплату комунальних послуг і не є приводом для припинення виплат, у разі, якщо субсидія вже надається. Водночас, дохід від продажу квартири має бути задекларовано у наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період.

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На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або в подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім'ї і не враховується при розрахунку розміру субсидії. Також не впливає на право отримання субсидії наявність у власності двох житлових приміщень або двох автомобілів, приймається до уваги тільки офіційний дохід, який приносить майно.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 9 млн з 5,5 млн.

За останніми даними Мінфіну, до проекту бюджету на 2017 рік закладено 40 млрд грн на субсидії. При цьому, за словами віце-прем'єра Павла Розенка, ця сума може зрости до 52 млрд грн.

Детальніше читайте на сайті УНІАН у публікації «Міністр соцполітики: Отримувачі субсидії повинні повідомляти про витрати понад 50 тисяч гривень, інакше у них будуть проблеми».