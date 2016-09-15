Міністр соцполітики про витрати понад 50 тисяч: якщо приховаєте, можуть вимагати повернення субсидії

Органи соціального захисту населення можуть зажадати повернення отриманих за субсидії сум, якщо виявиться, що людина, яка одержує її, не повідомила про одноразову покупку на суму понад 50 тис. грн.

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Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Інститут соціальних інспекторів, який існує, він весь час перевіряє інформацію про доходи субсидіантів. І якщо він виявить, що людина нам не повідомила, у неї можуть виникнути проблеми. Їй можуть припинити виплату субсидії», - сказав Рева.

На питання про те, чи можуть зажадати повернути отриману з моменту купівлі субсидію, міністр відповів ствердно. «Якщо людина не виконала свій обов'язок, таке питання може виникнути», - сказав Рева. При цьому пояснивши, що повернення станеться або добровільно, або в судовому порядку.

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Міністр пояснив, що в заяві на одержання субсидії прописані обов'язки того, хто просить державну допомогу. Зокрема, людина зобов'язана повідомляти органам соціального захисту про обставини, що впливають на процес призначення субсидії. Наприклад, якщо в складі його сім'ї відбуваються зміни, або коли хтось з членів домогосподарства здійснює покупку на суму від 50 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, не є перешкодою для отримання субсидії витрати на медичні послуги понад 50 тис. грн. Також, коли сім’я придбала квартиру в кредит, то при визначенні права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. грн, субсидія може бути призначена за рішенням комісії на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Проте якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім'ї впродовж 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів або одноразово оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири, будинку або автомобіля, на суму, що перевищує 50 тис. грн, субсидія не призначається.

Детальніше читайте на сайті УНІАН у публікації «Міністр соцполітики: Отримувачі субсидії повинні повідомляти про витрати понад 50 тисяч гривень, інакше у них будуть проблеми».