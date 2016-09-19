До 9 мільйонів родин оформлять найближчим часом субсидії на оплату ЖКП - Гройсман

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Вони платитимуть за комуналку 15% сукупного доходу родини. Раніше ця цифра була на рівні 12%.

Уряд закликає громадян оформлювати субсидії, адже держбюджету вигідніше надавати адресну допомогу кожній родині, ніж виплачувати дотації комунальним підприємствам.

Читайте такожФінансування субсидій пройде в повному обсязі – Гройсман

"Є шість мільйонів родин, які сьогодні отримують субсидії. Хочу всіх заспокоїти, що система спрацює (і відбудеться переоформлення). Пенсіонерів це не стосується – усім, кому були призначені субсидії, будуть автоматично перепризначені. Дуже важливо, аби люди були уважні, коли їм виставляють рахунки, коли вони мають розібратися в цифрах. Усе інше держава зробить. Ми забезпечимо всі родини, які потребують підтримки, субсидіями. Ми не будемо субсидіювати, як було раніше, – давати дотації теплокомуненерго, "Нафтогазу" сотні мільярдів гривень. Ми дамо кожному громадянину, в якого є невисокий дохід, і ми його захистимо. А всі, хто має високий дохід, їздять на крутих машинах, мають великі будинки або квартири, нехай платять повноцінно", – наголосив Гройсман.

Раніше в уряді заявляли, що субсидії покриють зростання тарифів, і по факту люди будуть платити навіть менше, ніж торік.

"Ми розрахували (передбачили в бюджеті, що субсидії отримають) до 9 мільйонів родин. Але реальна картина буде, коли люди оформлять субсидії. Більше точно не буде. Самі субсидії отримають відповідний захист. Ця система достатньо справедлива. Тобто ти маєш невисокий дохід – за тебе держава допоможе заплатити. Ти маєш високий дохід – сам маєш заплатити. Більше, теплокомуненерго, водоканали, "Нафтогаз" мають позбутися цієї історії. Як працювала раніше система? Субсидії люди отримували, тарифи були занижені, на них просто заробляли величезні кошти на оборудках на всіх рівнях, "Нафтогаз" отримував більше 100 мільярдів гривень дотацій щороку і ця система акумулювала збитки. На цих тарифах, коли були різні ціни, начебто людям подавали, наче це пільгова ціна, але насправді це була корупційна ціна. Тому що списували на населення дешевий газ, потім перепродавали його за комерційною ціною, потім у людей з'являлися мільярди. Цієї схеми більше не буде", – запевнив прем'єр.

Експерти сумніваються, що держава знайде достатньо грошей для покриття субсидій.

"Я хочу заспокоїти українських громадян. На все вистачить. Це відповідальність держави. Я просив би на це зважати. Оформлюйте субсидії, отримуйте цю державну допомогу і все буде абсолютно гаразд. Ми сьогодні працюємо навіть над тим, щоб за результатами завершення опалювального сезону оту економію, яку люди можуть отримати за рахунок того, що менше споживають, більш заощадливі, дати їм грошима. Але сьогодні я не можу сказати, що це відбудеться в такий-то період. Ми ще над цим працюємо. Але я точно можу сказати, що як тільки у нас з'явиться можливість віддати людям кошти, ми це будемо робити щоразу", – наголосив Гройсман.

Читайте такожНаступного року депозити враховуватимуть під час призначення субсидій - Мінсоцполітики

Раніше в Кабміні повідомили про зміни щодо оформлення субсидії. Зокрема, якщо під час оформлення пільги брали до уваги доходи непрацюючих пенсіонерів за попередній рік, то відтепер – лише за попередній місяць.

Родинам, які оформили субсидії раніше, на цей опалювальний сезон їх подовжать та перерахують автоматично.

Водночас відмовлятимуть у субсидіях тим, хто має приховані доходи, високу зарплатню чи здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн.

Монетизувати субсидії (виплачувати громадянам грошима) уряд поки не планує, бо остаточно не виробили сам механізм. Монетизацію планують запустити наприкінці майбутнього опалювального сезону, тобто в 2017-му. Обіцяють, що зекономлені суми субсидій можна буде використати на заходи з енергозбереження.

Крім того, уряд запустив сайт Тепло.gov.ua, на якому пояснюють, чому постійно зростають тарифи на комунальні послуги, як формують ціну на газ, навіщо потрібні субсидії, як їх оформити, як зменшити комунальні платежі, поради з енергоефективності. Також на порталі є онлайн-калькулятор, який допоможе підрахувати розмір субсидії.