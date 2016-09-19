Оренда держвласності з початку року принесла до бюджету 687 мільйонів

Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-серпня 2016 року скоротилися на 11,9% - до 686,9 мільйона гривень з 779,4 мільйона гривень за аналогічний період 2015 року.

Про це повідомляється в звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

У серпні фонд перерахував від оренди держмайна 82,1 мільйона гривень.

При цьому ФДМУ за 8 місяців перевиконав планове завдання на цей рік з перерахування надходжень від оренди держвласності на 11,7%, або на 71,9 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2015 році перерахував до державного бюджету 1,21 мільярда гривень від оренди державної власності, що на 23,1% більше показника 2014 року й в 2,2 рази перевищує показник річного плану минулого року.

У 2016 році фонд мав перерахувати до державного бюджету від оренди держвласності 615 мільйонів гривень.