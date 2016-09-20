Фірташ веде перемовини про продаж елітного бізнес-центру "Парус" - ЗМІ

Про це повідомляє видання «Новое время-бизнес» з посиланням на кілька незалежних джерел на ринку, знайомих з процесом переговорів операції.

Борис Краснянський, керуючий активами Group DF, підтвердив НВ Бізнес дану інформацію: «Такий варіант розглядається, але я б не хотів вдаватися в деталі до завершення процесу». Подробиці угоди він назвати відмовився, також, як і ім'я покупця. За інформацією одного з інвестбанкірів, який побажав зберегти анонімність, продавець дійсно шукав покупця і проводив переговори, але про їхні результати йому не відомо.

Бізнес-центр Парус відноситься до категорії класу А. Знаходиться практично в центрі ділової культури столиці, на перетині з бульваром Лесі Українки по вулиці Мечникова, 2. Ця 33-поверхова будівля площею 75 тис. кв. м. (площа у користуванні - 56 тис. кв. м.) була введена в експлуатацію в 2007 році. Інвестиції в будівництво склали близько 500 млн грн. Ще до введення в експлуатацію власник будівлі підприємець Вагіф Алієв продав частку в об'єкті Фірташу за $300 млн. Деякі оцінювали операцію в два рази вище. У результаті новий власник отримав більше 50%.

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Станом на 2013 рік, згідно з даними порталу «Наші гроші», «Парусом» володіли в рівних частинах компанія Передові технології плюс (через кіпрську Бовалон Інвестмент) Фірташа і Мандарин Плаза Алієва.

Те, що «Парус» змінює власника побічно підтверджується інформацією з Єдиного держреєстру юросіб. У розділі, де зазвичай вказують кінцевого бенефіціара, замість згаданої кіпрської компанії, значиться якийсь Андрій Петиченко, а адресу його місцезнаходження вказано гуртожиток по вулиці Ломоносова, 28/41. Також він записаний керівником компанії з 2 червня 2016 року.

Про майбутню зміну власника «Паруса» знають і в Мандарин Плазі, але і там її деталі не назвали. «Для нас нічого не змінилося. Мандарин Плаза зберегла частку у Парусі в тому ж розмірі»,- розповів виданню представник компанії Олександр Черницький. Інформацію про розмір частки у Парусі його компанії на поточний момент, він не назвав.

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Опитані учасники ринку і галузеві фахівці схиляються до того, що новим інвестором Парусу стане місцевий бізнесмен. «Ми спілкуємося часто із зарубіжними інвесторами, але вони не дивляться на Україну, оскільки тут дуже великі ризики, пов'язані з військовим конфліктом. Швидше за все, мова йде про локальні інвестиції,- каже Володимир Мисак, голова відділу інвестицій DTZ Ukraine. -З меншою ймовірністю це можуть бути іноземці, які вже присутні на українському ринку, які вкладають гроші в схожі об'єкти». Подібної думки дотримується і інвестиційний аналітик компанії ЕСТА Холдинг Катерина Березинець. Вона оцінює угоду в $40-50 млн. «Це хороший сигнал для ринку інвестування: власники змогли домовитися з покупцем, покупець готовий робити довгострокові вкладення в Україні»,- розповідає Березинець.

За інформацією джерела НВ Бізнес на ринку, частка Алієва в Парусі вже не має ваги, і він виконує роль формального власника. Якщо оцінювати весь Парус, то його вартість коливається в межах $85-110 млн, ділиться підрахунками Олександр Носаченко, керуючий директор компанії Сolliers International.

За його словами, така ринкова вартість активу ґрунтується на рівні ставок прибутковості: «У Парусі вкрай слабо представлений багатонаціональний бізнес, а більшу частину орендарів і відповідно доходу приносить український бізнес».

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Якщо в середньому на ринку офісних приміщень Києва іноземні компанії займають 2/3 частки оренди, в Парусі цей показник близько 10-15%. «Це означає, що орендний дохід менш стабільний, і, якщо щось відбувається в країні негаразд, це відразу відбивається на орендному потоці», - міркує Носаченко.

Додає клопоту і слабка заповнюваність споруди. За словами Мисака, станом на травень місяць, вакантність площ Парусу знаходилась на рівні 20%. «Зараз ринок сильно перегрітий. Вводиться в експлуатацію багато нових об'єктів в центрі, значно підросла конкуренція. Багато об'єктів стикаються зі схожою ситуацією, але частка вакантності Парусу залишається однією з найвищих », - каже Мисак.

Втім, учасники ринку не виключають того, що передача частки Фірташа в Парусі може бути і безкоштовною. «Можливо навіть це буде взаємозалік», - вважає Березинець. Сергій Сергієнко, керуючий партнер CBRE Ukraine, додає, що, швидше за все, це договір з політичною окрасою, який не має відношення до ринкових факторів: «Сумніваюся, що це ринкова угода тому що на ринку про неї немає жодної інформації».

«Можливо на нього натиснули і об'єкт відданий за вирішення якихось питань», - робить припущення учасник ринку на правах анонімності. Він нагадує, що свого часу за схожим сценарієм з політичним підґрунтям (по суті за вибори) пройшов продаж Валерієм Хорошковським Укрсоцбанку Віктору Пінчуку.

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У будь-якому разі сторони зможуть вдарити по руках тільки після того, як угоду схвалить Антимономольний комітет України, якщо звичайно Фірташ не продає Парус частинами відразу декільком інвесторам.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фірташ пішов з посади голови Федерації роботодавців України. Замість нього був призначений Дмитро Олійник, голова наглядової ради ВАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» та президент Асоціації підприємств скляної промисловості.