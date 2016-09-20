В Україні підготували до холодів трохи більше 50% житлового фонду - Мінрегіон

Українські комунальники підготували до опалювального сезону трохи більше 50% житлового фонду і продовжують підготовку до зими об'єктів соціальної сфери.

Як повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, про це сказав заступник міністра Едуард Кругляк в ході селекторної наради з регіонами.

"До опалювального сезону готові 82 603 будинки, а це 51,1% від плану. З об'єктів соціальної сфери готові 18 563 об'єкта, а це 50,8%", - цитує Кругляка прес-служба.

За його словами, загалом до зими потрібно підготувати 161 706 будинків і 36 тисяч об'єктів соціальної сфери, включаючи дитячі садки, лікарні, школи.

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У прес-службі також зазначили, що на поточний момент до зими готові 53% котелень (11 142 котельні), 10 873 км теплових мереж, 2 993 теплових пункти, 52% каналізаційних мереж, понад 50% насосних станцій.

"До роботи в зимовий період підготовлено понад 2,7 тисячі одиниць спецтехніки, а також 1913 одиниць додаткової спецтехніки від сторонніх організацій за укладеними договорами. Заготовлено близько 73 тисяч одиниць шанцевого інструменту і майже 395 тисяч тонн посипного матеріалу та реагентів", - сказав Кругляк.

Довідка УНІАН. Опалювальний сезон в Україні починається календарно з 15 жовтня, однак за фактом основною умовою запуску опалювальних систем є температурні показники повітря. Кабмін у серпні затвердив план підготовки до опалювального сезону, розраховуючи показники необхідних запасів палива для виробництва і доставки тепла виходячи з песимістичних прогнозів погодних умов.