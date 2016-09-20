Субсидії на оплату компослуг в 4 рази перевищили торішній показник

Жителям України в січні-серпні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,65 мільярда гривень, що в 4 рази перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,6 мільярда гривень, у сільській – 1,1 мільярда гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-серпні були призначені 4,2 мільйона сімей (102,6% звернулися за субсидіями, враховуючи тих, яким призначені субсидії цього року, тоді як вони звернулися за ними минулого року). В міській місцевості субсидії були призначені 2,9 мільйона сімей, у сільській – 1,3 мільйона сімей. Порівняно з січнем-серпнем 2015 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 55,3%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 25,6% – до 142 гривень.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж 2014 року.