Українці можуть оформити субсидію на орендоване житло - Рева
Тепер для оформлення субсидії необхідно надати лише договір оренди житла.
Українці, які раніше не отримали субсидію через відсутність прописки, можуть отримати її, надавши договір оренди житла, на яке оформляється субсидія.
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.
"Якщо особа не змогла оформити субсидію через відсутність прописки у даному житлі, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло та воду, держава забезпечила йому можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла", - цитує Реву прес-служба.
Читайте такожСубсидії на оплату компослуг в 4 рази перевищили торішній показник
При цьому міністр зазначив, що рішенням уряду не визначено жорсткі вимоги до такого документу. Договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря. Такий документ є офіційним підтвердженням права особи на субсидію і повинен враховуватися місцевими органами соціального захисту населення на користь сім'ї.
Як повідомляв УНІАН, отримують субсидію домогосподарства, у разі зміни кількості зареєстрованих мешканців, зобов'язані протягом місяця повідомляти про це органи соціального захисту населення, інакше субсидія буде їм припинена на час перерахунку розміру субсидій виходячи з нових даних.