Українці можуть оформити субсидію на орендоване житло - Рева

Українці, які раніше не отримали субсидію через відсутність прописки, можуть отримати її, надавши договір оренди житла, на яке оформляється субсидія.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Якщо особа не змогла оформити субсидію через відсутність прописки у даному житлі, але там проживає і сплачує рахунки за тепло, газ, світло та воду, держава забезпечила йому можливість скористатися безповоротною допомогою на підставі договору оренди житла", - цитує Реву прес-служба.

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При цьому міністр зазначив, що рішенням уряду не визначено жорсткі вимоги до такого документу. Договір не потрібно завіряти нотаріально, достатньо лише двох підписів - власника житла та орендаря. Такий документ є офіційним підтвердженням права особи на субсидію і повинен враховуватися місцевими органами соціального захисту населення на користь сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, отримують субсидію домогосподарства, у разі зміни кількості зареєстрованих мешканців, зобов'язані протягом місяця повідомляти про це органи соціального захисту населення, інакше субсидія буде їм припинена на час перерахунку розміру субсидій виходячи з нових даних.