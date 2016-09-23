Гройсман запевняє, що немає причин для зриву опалювального сезону

Кабінет міністрів України не бачить об'єктивних причин, які могли б призвести до зриву підготовки до опалювального сезону, а також до зриву проведення всіх необхідних робіт в осінньо-зимовий період.

Про це в ході Години запитань до уряду в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зазначив, що відповідальність за підготовку до опалювального сезону в чому лежить не тільки на уряді, але і на місцевих органах влади, які повинні виконати свою частину роботи.

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"Об'єктивних причин для зриву опалювального сезону немає. За підготовку до опалювального сезону несуть відповідальність мери міст, голови адміністрацій. Якщо хтось не встиг якісно підготувати свої міста, райони чи області до опалювального сезону, то не треба списувати це на загальнодержавні проблеми, - сказав Гройсман. - Ми знаємо про проблеми, які виникли не сьогодні. Є проблеми всього комплексу комунальної енергетики, і ми працюємо над тим, щоб всі питання вирішити системно. І тут потрібна буде підтримка депутатського корпусу. Потрібна система, яка дозволить не заганяти комунальні підприємства в борги, підвищить відповідальність за розрахунки... це комплекс питань. І уряд відкрито".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу для підземних сховищах повинні скласти не менше 17 мільярдів кубометрів, запаси вугілля - 2,8 мільйона тонн вугілля.