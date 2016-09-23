Американська Marriott придбала мережу готелів Starwood за $13,6 мільярда

Американський гігант готельного бізнесу Marriott International Inc. завершив операцію з придбання міжнародної мережі готелів Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., повідомляє Прайм з посиланням на Marriott International.

"У рамках угоди, вартість якої склала 13,6 мільярда доларів, буде утворена найбільша в світі мережа готелів. Вона буде представлена більш ніж в 110 країнах і мати понад 5,7 тисячі готелів приблизно 1,1 мільйона номерів в цілому. Відзначається, що завдяки злиттю компаній очікуваний ефект щорічної економії коштів може скласти 250 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

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"Разом з брендами Starwood, їх чудовими готелями і талановитою командою, ми різко розширили наші можливості забезпечити клієнтів найкращими враженнями", - наводяться в релізі слова виконавчого директора і голови правління директорів компанії Marriott International Білла Марриотта (J. W. "Bill" Marriott, Jr.).

Готельна мережа Marriott була заснована 1993 року. Штаб-квартира розташована в США. Компанія надає послуги управління більш ніж 4,4 тисячі готелів у 87 країнах і регіонах світу.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. заснована 1930 року. Штаб-квартира також розташована в США. Вона управляє більш ніж 1,3 тисячі готелів у 100 країнах світу. Штат компанії налічує близько 188 тисяч осіб.