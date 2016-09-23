ЗМІ дізналися, кому Фірташ продає бізнес-центр "Парус" у Києві

Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на кілька джерел, близьких до обох бізнесменів.

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За даними видання, передача прав на половину ТЦ безгрошова. За частку в «Парусі» Алієв повинен погасити понад $50 млн боргу компанії Фірташа.

Group DF Фірташа володіла половиною «Паруса» через компанію «Передові технології плюс». Решту 50% зараз контролює компанія «Мандарин Плаза» Вагіфа Алієва.

"Частка компанії «Мандарин Плаза в бізнес-центрі Парус не змінилася", - повідомив перший заступник голови правління "Мандарин Плаза" Олександр Черницький. "Я це не коментую", - сказав керуючий директор Group DF Борис Каснянський. Вагіф Алієв також відмовився від коментарів, пославшись на незавершеність угоди.

Бізнес-центр «Парус» - одна з перших будівель класу А, яку було побудовано в Києві, розповідає керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Віктор Оборський. Його висота - 33 поверхи, площа - 75 000 кв м. До 2010 року Парус був найвищою будівлею столиці. Зараз вакантність комплексу, за оцінками експертів, становить 20%, а орендують приміщення в будівлі Interpipe, Group DF, Vertex, Райффайзен Банк Аваль, UTG та інші.