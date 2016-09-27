У Китаї заборонили продаж мікроквартир площею до 7 квадратів

У китайському місті Шеньчжень на півдні країни почали продавати мікроквартири площею від 5,73 кв. м до 7,43 кв. м, повідомляють різні китайські ЗМІ, в числі яких Chuansong і Sina, передає РБК.

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Значну частину шестиметрових квартир розкупили за півдня у неділю, 25 вересня: покупці платили за лоти по 880 тис. юанів, що еквівалентно 140 тис. юанів за 1 кв. м, з'ясувала газета South China Morning Post. Це більш ніж у два рази перевищило середні розцінки на житло в Шеньчжені: за даними місцевого відомства з міського планування та земель, у червні 2016 року вартість 1 кв. м житла в мегаполісі дорівнюла 61,8 тис. юанів, сказано в статті.

Після того як про продаж почали писати в соціальній мережі Weibo (китайський аналог Twitter) і в пресі, китайська влада анулювала всі проведені операції, пише Sina.

Спочатку в ЗМІ повідомлялося про 11 проданих мікроквартир, але після перевірки з'ясувалося, що викуплені тільки чотири об'єкти малої площі, стверджує South China Morning Post. Це житло порушує китайські норми, згідно з якими мінімальна площа квартир на території материкового Китаю, до якого належить Шеньчжень, не може бути меншою за 22 кв. м, йдеться в публікації. Винятки допускаються в Гонконзі.