У Дубаї почалося будівництво ЕКСПО-2020

Будівництво інфраструктури першого з чотирьох секторів площі, на якій розміститься міжнародна виставка ЕКСПО-2020, почалося в Дубаї, повідомляють РИА Недвижимость.

"Вартість всіх чотирьох секторів інфраструктури оцінюється в 1,3 мільярда дирхамів (понад 300 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ЕКСПО-2020 проводитиметься в Дубаї з жовтня 2020 по квітень 2021 року. Влада Дубая очікують, що виставку відвідають 25 мільйонів чоловік, з яких 70% приїдуть з-за кордону. Дубай виборов перемогу у голосуванні на проведення ЕКСПО-2020 у листопаді 2013 року.

"На даний момент почалося будівництво на території селища Expo Village, де проживатимуть учасники. Зокрема, йдеться про роботи з водопостачання, електрики, телекомунікацій. Ця фаза будівництва закінчиться в квітні 2018 року", - підкреслює видання.

Вся робота по інфраструктурі виставки буде завершена в жовтні 2019 року. Загальний бюджет виставки разом з об'єктами оцінюється в 25 мільярдів дирхамів (близько 7 мільярдів доларів).