У державному бюджеті достатньо коштів для виплати субсидій - міністр фінансів

Кабінет міністрів України передбачив у державному бюджеті достатньо коштів для виплати субсидій населенню у зв'язку з підвищенням тарифів на газ і тепло, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі Еспресо.TV.

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«Ми відповідальний уряд, грошей вистачить», - сказав міністр.

За його словами, у тому числі для виплати субсидій призначено кошти в сумі 1 млрд дол. США, залучені урядом під гарантії США.

«Це дешеве фінансування, яке передбачалося використати на те, щоб пом'якшити ефект від збільшення тарифів. Тарифи підвищено, і треба компенсувати цей ефект для людей. Ці кошти будуть спрямовані на ці цілі», - пояснив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами 706,269 млрд грн, видатками – 775,265 млрд грн.

За прогнозами Міністерства соціальної політики, кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.