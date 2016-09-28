Податок на нерухомість цього року заплатять 350 тисяч українців – Фіскальна служба

В поточному році Державна фіскальна служба нарахувала податкові зобов'язання щодо податку на нерухоме майно, окремо від земельної ділянки, більш як 350 тис. фізичних осіб.

Читайте такожПродажі столичного житла влітку знизилися на 10-30% – експерт

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскальної служби, платники заплатять до бюджету податок майже за 454 тис. об'єктів житлової нерухомості, при цьому оподатковуються вони за ставками, визначеними в 2015 році. Громадянам вручено понад 440 тис. податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку.

«Станом на 26 вересня до бюджету вже сплачено 149 млн грн податку на нерухоме майно. У той же час, до кінця року ми очікуємо надходження в бюджет понад 250 млн грн податку», - йдеться в повідомленні.

ДФС зазначає, що у разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак зробити це вони повинні протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже після завершення цього терміну за несплачений податок вже буде нараховуватися пеня.

«Звернутися до податкової інспекції повинні і ті особи, які проживають на території України, але мають житлову нерухомість на території ВЕЗ «Крим». Вони зобов'язані задекларувати таке майно для визначення загальної бази і отримання пільги щодо сплати податку», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року парламент схвалив зміни до Податкового кодексу, згідно з якими ставки податку на нерухомість зростуть до 3% з 2% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі. У той же час скасовані пільги для складських і промислових будівель.