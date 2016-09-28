Субсидії на опалювальний період почнуть призначати після його старту в жовтні

Органи соціального захисту населення почнуть призначати й перераховувати субсидії на опалювальний період 2016-2017 після його старту в жовтні поточного року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

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«Якщо комусь не вийшла субсидія на неопалювальний період, панікувати не треба. Таким сім'ям у жовтні буде здійснено автоматичний перерахунок на опалювальний період», - цитує Реву прес-служба.

У повідомленні зазначається, якщо сім'я подала документи на оформлення субсидії на неопалювальний період вона не була призначена, їй все одно можуть призначити субсидію після початку опалювального сезону.

Як пояснив Рева, житлова субсидія призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період і окремо на опалювальний. Зараз органи соціального захисту населення проводять розрахунки на неопалювальний період.

Міністр також зазначив, що органи соціального захисту населення проводитимуть розрахунки на основі нових тарифів та інформації від постачальників послуг тепло-, газо- та електропостачальних організацій. Інформація про розмір субсидії буде відображена в листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, українці, які раніше не отримали субсидію через відсутність прописки, можуть отримати її, надавши договір оренди житла, на яке оформлюється субсидія.

Домогосподарства, які отримують субсидію, у разі зміни кількості зареєстрованих мешканців, зобов'язані впродовж місяця сповіщати про це органи соціального захисту населення, інакше субсидія буде їм припинена на час перерахунку розміру субсидій, виходячи з нових даних.