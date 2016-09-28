Гройсман вимагає вчасно завершити підготовку до опалювального періоду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності своєчасно завершити комплекс заходів з підготовки країни до осінньо-зимового періоду.

Про це він заявив сьогодні під час наради з розгляду проблемних питань в енергетичній галузі та стану виконання заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 роках, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"Весь комплекс робіт, запланований на підготовку країни до осінньо-зимового періоду, повинен бути завершено вчасно", - заявив Гройсман, відкриваючи нараду.

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Голова уряду зауважив, що до початку опалювального сезону залишилося три тижні. Протягом цього часу, наголосив Гройсман, потрібно виконати комплекс завдань, спрямований на те, щоб люди не відчули жодних дискомфортних питань у повсякденному житті".

Зокрема, потрібно забезпечити безперебійне надання житлово-комунальних послуг, холодного і гарячого водопостачання, якісну роботу залізничного транспорту, зазначив прем'єр.

Особливо він наголосив на важливості забезпечення належної роботи системи соціального захисту населення.

"Я б дуже хотів, щоб при настанні несприятливих погодних умов, при погіршенні погодних умов на вулицях і тротуарах було чисто, а в квартирах було тепло і світло", - сказав Гройсман.