Українцям радять звертатися за субсидіями вже зараз, щоб не було ажіотажу – допомога потрібна 9 мільйонам сімей

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко радить громадянам звертатися за субсидією до початку опалювального сезону, щоб уникнути ажіотажу в органах соціального захисту населення й затримок із призначенням субсидій, повідомила прес-служба віце-прем'єра.

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«Ми прогнозуємо, що цього опалювального сезону субсидії отримуватимуть близько 9 млн українських сімей. Тому краще звертатися в управління соцзахисту вже зараз, щоб у листопаді-грудні не було ажіотажу й великого напливу людей», - цитує Розенка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 9 млн із 5,5 млн.

За останніми даними Мінфіну, до проекту бюджету на 2017 рік заклали 40 млрд грн на субсидії. При цьому, за словами Розенка, ця сума може зрости до 52 млрд грн.

Як зазначили в Мінсоцполітики, ті, хто вже отримує субсидію, не повинні звертатися за нею знову, її буде перепризначено автоматично. Органи соціального захисту населення почнуть призначати й перераховувати субсидії на опалювальний період 2016-2017 після його старту в жовтні цього року.