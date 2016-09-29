В Одесі суд повернув у комунальну власність ділянку на березі моря вартістю 1,7 мільйона

В Одесі за втручання прокуратури в комунальну власність суд повернув ділянку на березі Чорного моря вартістю 1,7 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наприкінці минулого тижня Господарський суд області в повному обсязі задовольнив позов Одеської місцевої прокуратури №4 (Суворовський район міста) до фізичної особи-підприємця.

Як пояснили в прес-службі, прокуратура зажадала повернути незаконно зайняту земельну ділянку рекреаційного призначення, розташовану на території гідропарку «Лузанівка», у власність міста, а також привести ділянку в початковий стан. Зокрема, згідно з позовом, власник повинен знести павільйон кафе (площа 100 кв. метрів), який було встановлено на ділянці самовільно, без відповідних дозвільних документів.

«Зараз землю на узбережжі Чорного моря зобов'язані повернути в комунальну власність Одеси», - зазначили в прес-службі.