Щотижня за субсидіями звертаються до 60 тисяч сімей - віце-прем'єр Розенко

В Україні в рамках державної кампанії з надання субсидій на оплату комунальних послуг після підвищення цін на енергоносії до ринкового рівня зафіксовано зростання запитів на оформлення субсидій, і щотижня за субсидіями звертаються близько 60 тис. сімей.

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Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«За отриманням субсидій щотижня звертаються 60 тисяч сімей", - сказав він. При цьому він відзначив, що в листопаді - з початком опалювального сезону - таких звернень буде значно більше. І тому громадянам варто заздалегідь подбати про оформлення допомоги.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства соціальної політики, кількість сімей, що потребують субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 млн із 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

Разом з тим, як запевняють у міністерстві фінансів, асигнувань на виплати субсидій вистачає. Мінфін заклав у проект бюджету на 2017 рік 40 млрд грн на субсидії. Однак, за словами віце-прем'єра Розенка, ця сума може зрости до 52 млрд грн.