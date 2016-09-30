Кабмін покращив прогноз зростання обсягів будівництва до 8,5%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі покращило прогноз зростання обсягів будівельної діяльності 2016 року до 8,5% з 5,1%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

"Ми покращуємо оцінку зростання обсягів будівельної діяльності за підсумками 2016 року до 8,5% (проти раніше прогнозованих 5,1%)", - йдеться в аналітичному матеріалі.

На думку аналітиків міністерства, до кінця року темпи зростання будівництва сповільняться в зв'язку з ефектом порівняльної бази 2015 року, проте загалом ситуація продовжить покращуватися.

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"Покращення фінансового стану підприємств і подальша активізація їх виробничої та інвестиційної діяльності, а також поступове поліпшення фінансового стану домогосподарств на тлі зростання реальної заробітної плати дозволить будівельної діяльності демонструвати досить високі темпи зростання", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-серпні 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,9% – до 36,9 мільярда гривень.

Будівельні підприємства України 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 мільярда гривень.