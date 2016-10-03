Ринкові тарифи на компослуги в Україні можливі не раніше квітня 2017 - МВФ

Повна лібералізація комунальних тарифів в Україні та приведення їх до ринкового рівня можливе не раніше 1 квітня 2017 року, говориться у звіті ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, опублікованому на сайті організації.

"Повна лібералізація тарифів можлива не раніше квітня 2017 року. Але до цього часу уряд має представити механізм щоквартального перегляду тарифів у відповідності з ринковими цінами енергоносіїв, а також у відповідності з коливаннями курсу валют", - йдеться в звіті МВФ.

Зазначається, що важливим чинником також стане завершення реформи управління державним енергохолдингом "Нафтогаз України".

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Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

Разом з тим, влада ввела систему субсидування найвразливіших категорій громадян в країні. Передбачається, що до початку опалювального сезону 2016-2017 років кількість сімей, які звернулися за субсидією, складе близько 9 мільйонів. Зараз цей показник становить близько 5,5 мільйона сімей.