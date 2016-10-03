У Мін'юсті розповіли, коли через борги за комуналку можуть конфіскувати житло

Про це йдеться у роз'ясненні Мін'юсту щодо ситуації зі стягненням житла в рахунок боргів за комунальні послуги.

Так, зазначається, що діюче в Україні законодавство гарантує захист права людини на житло, яке закріплене в Конституції. Зокрема, закон «Про виконавче провадження» забороняє забирати єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване.

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Також з метою захисту прав дітей чинним законодавством заборонено відчуження нерухомого майна, в якому зареєстровані неповнолітні. У таких випадках необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, йдеться у роз’ясненні.

«Разом з тим встановлений законом порядок стягнення майна боржника передбачає, що в першу чергу борг має бути погашений за рахунок коштів боржника, а у разі відсутності коштів іншого майна, і лише в крайньому випадку застосовується стягнення житла», - заявили в Мін’юсті.

Таким чином, переконують у відомстві, «стягнення житлових приміщень боржників при виконанні рішень про стягнення комунальних платежів нині фактично не застосовується».

Як повідомляв УНІАН, у серпні міністр юстиції Павло Петренко запевняв, що житло за несплату комунальних послуг в українців відбирати не будуть.

Він назвав «черговим міфом» заяви про те, що за новим законом у людей можуть вилучати житло за несплату компослуг.

"Ніхто не буде позбавляти українців власності через несплату комунальних тарифів. Це черговий міф", – заявляв Петренко.