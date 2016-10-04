У Кабміні розповіли про опалювальний сезон: готові майже на 100%, витратили на підготовку 6 мільярдів

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час наради щодо готовності до зими.

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«Стан готовності (житлового фонду і енергетичної інфраструктури України – УНІАН) практично 100%», - сказав Зубко.

Згідно з презентацією віце-прем'єр-міністра, лише кілька регіонів відстають від планів підготовки до опалювального сезону. Наприклад, на 95-100% до зими готовий житловий фонд у Київській, Волинській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

«Я хочу подякувати органам місцевого самоврядування, які витратили 6 млрд грн на підготовку до опалювального сезону, наприклад, Донецькій області, яка на ці потреби направила 350 млн грн», - сказав він.

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Заступник міністра Едуард Кругляк зазначив, що основними недоліками підготовки до опалювального сезону є не 100% підписання актів готовності житлового фонду і котелень до зими і не повне підписання договорів на постачання газу між теплокомуненерго і державним енергохолдингом «Нафтогаз України».

«З основних недоліків варто зазначити, що лише 87-94% актів готовності житлового фонду у котелень є підписаними, і лише 75% підприємств теплової енергетики підписали договори на постачання газу з «Нафтогазом», - повідомив Кругляк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років.

У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менш як 17 млрд кубометрів, запаси вугілля - 2,8 млн тонн вугілля.

23 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін не бачить об'єктивних причин, які могли б привести до зриву підготовки до опалювального сезону, а також до зриву проведення всіх необхідних робіт в осінньо-зимовий період.