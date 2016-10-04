Світові інвестиції в нерухомість скоротилися вперше з 2009 року

Інвестори у всьому світі вперше з 2009 року скоротили обсяг вкладень в об'єкти нерухомості (за винятком землі під забудову) через побоювання щодо глобальних економічних ризиків, свідчать дані дослідження консалтингової компанії Cushman & Wakefield, які наводить Financial Times.

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З початку року до кінця червня в нерухомість було вкладено $919,7 млрд — на 5,7% менше, ніж у 2015 році.

У числі факторів, що спровокували скорочення інвестицій після семи років безперервного зростання, — нестабільне становище китайського фондового ринку, міграція в Європі та підсумки референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу, пояснив керівник підрозділу інвестиційної стратегії в Європі Cushman & Wakefield Девід Хатчінгс.

«Процес (ослаблення інтересу до нерухомості як інвестиційного інструменту) почався влітку 2015 року через девальвацію юаня — це підвищило стурбованість інвесторів щодо того, що відбувається в Китаї. Крім того, попит слабшав у зв'язку з посиленням проблем в Європі, таких як міграція та вихід Великобританії з ЄС, а потім і виборів в США», — пояснює він, передає РБК.

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За його словами, рівень неприйняття інвесторами ризиків вищий, ніж рік чи два тому, хоча попит на нерухомість залишається високим. «Коли ми спостерігаємо, як і раніше, високі ризики і в той же час високий попит, виникає питання, тимчасова це пауза або ринок досяг піку», — міркує Хатчінгс.

Інвестори, уточнює він, зосереджені на нерухомості найвищої якості в найбільш привабливих містах, але такої нерухомості небагато. За даними Cushman & Wakefield, найбільш привабливими ринками залишаються Лондон і Нью-Йорк. Станом на червень інвестори вклали в нерухомість обох мегаполісів приблизно по $25 млрд ($24,89 млрд — в нью-йоркську і $24,88 млрд — в лондонську). Але через підсумки британського референдуму і високі ціни обсяг вкладень в лондонську нерухомість скоротився за рік майже вдвічі, тоді як у нью-йоркську зріс з $15,8 млрд роком раніше.

Інвестиції в нерухомість у Парижі, який займає третє місце, скоротилися майже з $10 млрд приблизно до $7,5 млрд. В десятку провідних ринків увійшли також Лос-Анджелес, Сідней, Берлін, Гонконг, Сан-Франциско і Шанхай.