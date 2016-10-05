Кабмін перевірить законність формування тарифів на компослуги
Формування тарифів - це парафія місцевих органів влади, і тому важливо зрозуміти - "не перегинають палицю на місцях".
Кабінет міністрів України має намір найближчим часом створити спеціальні робочі групи, які проінспектують кілька підприємств теплокомуненерго на предмет законності формування ними комунальних тарифів.
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Як підкреслив голова уряду, виступаючи на засіданні Кабміну, формування тарифів - це парафія місцевих органів влади, і тому важливо зрозуміти - "не перегинають палицю на місцях".
"У мене доручення створити робочі групи і виїхати на 4-5 теплокомуненерго по країні, і подивитися, що там робиться - на предмет нормативних або наднормативних втрат, як там проводяться заходи з енергозбереження, є факти, коли гріють землю, а не те, що потрібно. Усе це - сфера відповідальності місцевих органів влади. Важливо, щоб зараз ми зрозуміли: на місцях ніхто не перегинає чи палицю, коли встановлює тарифи і подає їх на Київ?", - зазначив голова уряду.
Він підкреслив, що Кабмін зі свого боку все необхідне в тарифній політиці зробив і встановив граничну ціну на газ.